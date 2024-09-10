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Рекордний хабар голові ДФС Насірову: завершено слідство щодо легалізації понад 21 млн євро

Рекордний хабар голові ДФС Насірову: завершено слідство щодо легалізації понад 21 млн євро

Київ • УНН

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Завершено розслідування легалізації 13 млн євро хабаря, отриманого ексголовою ДФС Насіровим. Кошти були відмиті через офшори та вкладені в нерухомість у Києві.

Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, передає УНН із посиланням на НАБУ.

За даними слідства, близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Згодом вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.

Нагадаємо

17 жовтня 2022 року правоохоронці викрили ексголову ДФС Романа Насірова на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол.  та понад 21 млн євро.

2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.

Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП

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