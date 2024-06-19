Понад 21 млн євро: викрито схему легалізації рекордного хабаря Насірову
Київ • УНН
НАБУ та САП викрили схему легалізації понад 21 млн євро хабарів, отриманих колишнім головою Державної фіскальної служби України та його поплічниками у 2015-2016 роках за сприяння незаконному відшкодуванню ПДВ агрохолдингам.
НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 - 2016 рр. тодішнім головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає УНН.
За даними УНН, йдеться про схему легалізації неправомірної вигоди, одержаної Романом Насіровим та наближеними до нього особами.
Про підозру повідомили:
- близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Як повідомляється, протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Як додали в НАБУ, вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Нагадаємо
17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. 2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
За ексголову ДФС Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн24.05.24, 18:03 • 17498 переглядiв