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Понад 21 млн євро: викрито схему легалізації рекордного хабаря Насірову

Київ • УНН

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НАБУ та САП викрили схему легалізації понад 21 млн євро хабарів, отриманих колишнім головою Державної фіскальної служби України та його поплічниками у 2015-2016 роках за сприяння незаконному відшкодуванню ПДВ агрохолдингам.

Понад 21 млн євро: викрито схему легалізації рекордного хабаря Насірову

НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 - 2016 рр. тодішнім головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає УНН. 

За даними УНН, йдеться про схему легалізації неправомірної вигоди, одержаної Романом Насіровим та наближеними до нього особами. 

Про підозру повідомили:

  • близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
  • раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). 

Як повідомляється, протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр. 

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Як додали в НАБУ, вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.

Нагадаємо

17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. 2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.

За ексголову ДФС Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн24.05.24, 18:03 • 17498 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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