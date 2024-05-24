За ексголову ДФС Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн

ukenru
10:47 • 28526 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 46240 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 47408 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 62730 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77248 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114756 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137906 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139919 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247111 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171322 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 14833 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 40300 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 21909 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 43430 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 31581 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247115 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365386 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380221 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295337 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 1038 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 1156 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62337 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78835 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90042 перегляди
Актуальне
За ексголову ДФС Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн

За ексголову ДФС Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн

Київ • УНН

 • 17482 перегляди

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби України, був звільнений під заставу в розмірі понад 55 мільйонів гривень та зобов'язаний носити електронний браслет.

За ексголову ДФС України Романа Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн. На нього покладені обов’язки, зокрема, носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Сьогодні, 24 травня, за ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень 

- йдеться в повідомленні.

Відтепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:

·       прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

·       не залишати межі Києва без дозволу суду;

·       повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

·       утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

·       здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

·       носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Як нагадує ВАКС, колишній керівник ДФС ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Доповнення

Колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51