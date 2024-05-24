За ексголову ДФС Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн
Київ • УНН
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби України, був звільнений під заставу в розмірі понад 55 мільйонів гривень та зобов'язаний носити електронний браслет.
За ексголову ДФС України Романа Насірова внесли заставу в понад 55 млн грн. На нього покладені обов’язки, зокрема, носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.
Сьогодні, 24 травня, за ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень
Відтепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:
· прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
· не залишати межі Києва без дозволу суду;
· повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
· утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
· здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
· носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.
Як нагадує ВАКС, колишній керівник ДФС ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.
Доповнення
Колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.