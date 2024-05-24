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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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23 мая 2024, 09:55  •  123393 просмотра

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За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн

Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины, был освобожден под залог в размере более 55 миллионов гривен и обязан носить электронный браслет.

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За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн

Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта

Вооруженные силы Украины имеют целью широко внедрять искусственный интеллект, включая БПЛА, роботизированные системы и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя и компенсировать численное преимущество противника.

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Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта

ЕС осудил на "кражу" эстонских буев российскими пограничниками

В ЕС отмечают, что действия российских пограничников на реке Нарва - является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России в регионе Балтийского моря.

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ЕС осудил на "кражу" эстонских буев российскими пограничниками

Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР

В 2023 году в электронной системе здравоохранения Украины было зафиксировано 23 000 диагнозов ПТСР, по данным министра здравоохранения.

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Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР

В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

Из-за полномасштабного российского вторжения было потеряно около 30% сельскохозяйственного потенциала Украины, около 20% сельскохозяйственных угодий находятся под оккупацией, а значительные территории заминированы или загрязнены взрывчатыми веществами.

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В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ

Украина исключила каннабис, его смолу, экстракты и настойки из списка особо опасных веществ, разрешив выращивание в медицинских и промышленных целях.

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Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ

На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Жертв и разрушений в результате вражеского ракетного обстрела в Кропивницком районе нет.

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На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Карета скорой помощи, перевозившая тяжелобольную пожилую женщину, проваливалась в выбоины на дороге, разрушенной тяжелой техникой агрокомпаний "Кернел" и "Украинская молочная компания", что едва не помешало ей вовремя добраться до больницы.

Общество •   •  17259 просмотра
Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

россия заявляет, что группировка «Вилаят Хорасан» так называемого «Исламского государства» координировала теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой через интернет из афганско-пакистанского региона.

Новости Мира •   •  4519 просмотра
В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

Прохождение военной службы осужденными, которые воспользуются правом на заключение контракта с ВСУ, не будет иметь практически никаких особенностей, кроме того, что они будут проходить эту службу в специализированных подразделениях.

Война •   •  5171 просмотра
В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться