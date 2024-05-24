За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн

За экс-главу ГФС Украины Романа Насирова внесли залог в более 55 млн грн. На него возложены обязанности, в частности, носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Сегодня, 24 мая, за экс-главу ГФС Украины в рамках уголовного дела по ст. 368 УК внесен залог в сумме 55 000 592 гривен - говорится в сообщении.

Отныне на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности:

- прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в назначенный срок - заранее уведомить об этом суд;

- не покидать пределы Киева без разрешения суда;

- уведомлять суд об изменении места своего проживания;

- воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

- носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 7 июля 2024 года.

Как напоминает ВАКС, бывший руководитель ГФС постановлением ВАКС находился под стражей с 31 октября 2022 года.

Дополнение

Бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что бывший председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма „Хас“, ООО „Карпатнадраинвест“, ООО „Надра Геоцентр“. Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.