Международных перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Украины с Польшей
Киев • УНН
Система таможенного оформления в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» работает в аварийном режиме из-за обновления ПО. Возможны задержки и накопления транспорта на въезд и выезд из Украины.
Система таможенного оформления Польши работает в аварийном режиме Поэтому международных перевозчиков предупреждают о возможных задержках Е-очереди и накоплении транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Вниманию международных перевозчиков! После обновления программного обеспечения в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» система таможенного оформления Республики Польша работает в аварийном режиме. Это может привести к задержке Е-очереди и накоплению транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины,
Детали
Государственная таможенная служба призывает учесть данную информацию при планировании перевозок.
«О восстановлении пропуска в полном объеме сообщим дополнительно», - отмечается в сообщении.
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