Международных перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Украины с Польшей

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 102202 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 109195 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 111079 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 132677 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 147184 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 142837 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 140476 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 186549 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131844 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 212319 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международных перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Украины с Польшей

Международных перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Украины с Польшей

Киев  •  УНН

16:07 • 177 просмотра

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Система таможенного оформления в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» работает в аварийном режиме из-за обновления ПО. Возможны задержки и накопления транспорта на въезд и выезд из Украины.

Система таможенного оформления Польши работает в аварийном режиме Поэтому международных перевозчиков предупреждают о возможных задержках Е-очереди и накоплении транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Вниманию международных перевозчиков! После обновления программного обеспечения в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» система таможенного оформления Республики Польша работает в аварийном режиме. Это может привести к задержке Е-очереди и накоплению транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины,

- говорится в сообщении.

Детали

Государственная таможенная служба призывает учесть данную информацию при планировании перевозок.

«О восстановлении пропуска в полном объеме сообщим дополнительно», - отмечается в сообщении.

223 перевозчика отключены от системы "Шлях" из-за схем с выездом мужчин2 ноября 2024, 11:55 • 11621 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
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