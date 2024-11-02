Международных перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Украины с Польшей

Система таможенного оформления Польши работает в аварийном режиме Поэтому международных перевозчиков предупреждают о возможных задержках Е-очереди и накоплении транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Вниманию международных перевозчиков! После обновления программного обеспечения в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» система таможенного оформления Республики Польша работает в аварийном режиме. Это может привести к задержке Е-очереди и накоплению транспортных средств перед Дорогуском как на въезд, так и на выезд из Украины,