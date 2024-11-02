223 перевозчика отключены от системы "Шлях" из-за схем с выездом мужчин
Киев • УНН
Укртрансбезопасность отключила 223 перевозчиков от системы "Шлях" из-за нелегального выезда военнообязанных за границу. С начала 2024 года выявлено более 2000 правонарушений, связанных с незаконным пересечением границы.
За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы с начала полномасштабного вторжения от системы «Шлях» отключили 223 перевозчиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
Детали
«С начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система «Шлях». По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в Украину. За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину отключила от системы «Шлях» 223 перевозчиков, из них 202 лицензиатов исключили по материалам Государственной пограничной службы Украины», - говорится в сообщении.
Сообщается, что оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных, в частности, уголовными статьями 332, 358 УКУ, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.
«По этим статьям УК начато почти 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу», - информирует Госпогранслужба.
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Справочно
Регистрация в системе «Шлях» необходима для пересечения границы водителями, перевозящими гуманитарные или медицинские грузы для Вооруженных сил, военных формирований или населения Украины.