Договаривался во Львове, а потом направлялся в Закарпатье: ликвидирована "схема" пересечения границы, организатору 18 лет
Киев • УНН
Во Львове задержали 18-летнего жителя Ровенской области, который организовал схему нелегального пересечения границы. Мужчина брал от $10000 до $15000 за переправку военнообязанных через границу вне пунктов пропуска.
Житель Ровенской области должен был переправить клиента через границу в Закарпатской области и получить 12 000 долларов. Полиция задержала 18-летнего фигуранта, после получения части от оговоренной суммы.
Пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
Во Львове полиция задержала организатора незаконного канала пересечения границы.
К организации незаконного канала переправки военнообязанных мужчин через границу, по данным полиции, причастен 18-летний житель Ривненской области.
За переправку вне пункта пропуска брал от 10 000 до 15 000 долларов. По результатам проведенных мероприятий полицейские выяснили будущие планы дельца - в ближайшее время должен был переправить клиента через границу в Закарпатской области и за это должен был получить 12 000 долларов.
После получения фигурантом 10 500 долларов - части от оговоренной суммы - оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции задержали его.
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