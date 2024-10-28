Договаривался во Львове, а потом направлялся в Закарпатье: ликвидирована "схема" пересечения границы, организатору 18 лет

Житель Ровенской области должен был переправить клиента через границу в Закарпатской области и получить 12 000 долларов. Полиция задержала 18-летнего фигуранта, после получения части от оговоренной суммы.

Пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Во Львове полиция задержала организатора незаконного канала пересечения границы.

К организации незаконного канала переправки военнообязанных мужчин через границу, по данным полиции, причастен 18-летний житель Ривненской области.

За переправку вне пункта пропуска брал от 10 000 до 15 000 долларов. По результатам проведенных мероприятий полицейские выяснили будущие планы дельца - в ближайшее время должен был переправить клиента через границу в Закарпатской области и за это должен был получить 12 000 долларов. - пишет полиция.

После получения фигурантом 10 500 долларов - части от оговоренной суммы - оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции задержали его.

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