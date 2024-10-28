На границе с Молдовой приостановит работу пункт пропуска: что надо знать путешественникам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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2 ноября с 9:00 до 21:00 в пункте пропуска «Росошаны-Бричень» на границе с Молдовой не будет света. Таможенный контроль и оформление транспорта будет временно приостановлено.

На границе с Молдовой в пункте пропуска «Росошаны-Бричень» 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение, на этот период таможенный контроль граждан и таможенное оформление автомобилей здесь будет приостановлено, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение в пункте пропуска «Росошаны-Бричень», что на украинско-молдавской границе, из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

В течение срока выполнения работ, ориентировочно с 09:00 до 21:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будет приостановлено.

Путешественников просят учесть данную информацию при планировании пересечения границы.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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