На границе с Молдовой приостановит работу пункт пропуска: что надо знать путешественникам

На границе с Молдовой в пункте пропуска «Росошаны-Бричень» 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение, на этот период таможенный контроль граждан и таможенное оформление автомобилей здесь будет приостановлено, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение в пункте пропуска «Росошаны-Бричень», что на украинско-молдавской границе, из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

В течение срока выполнения работ, ориентировочно с 09:00 до 21:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будет приостановлено.

Путешественников просят учесть данную информацию при планировании пересечения границы.

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