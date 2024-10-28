На кордоні з Молдовою призупинить роботу пункт пропуску: що треба знати мандрівникам
Київ • УНН
2 листопада з 9:00 до 21:00 у пункті пропуску "Росошани-Бричень" на кордоні з Молдовою не буде світла. Митний контроль та оформлення транспорту буде тимчасово призупинено.
На кордоні із Молдовою у пункті пропуску "Росошани-Бричень" 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання, на цей період митний контроль громадян та митне оформлення автомобілів тут буде призупинено, повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.
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За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на українсько-молдовському кордоні, через роботи із налагодження мереж електропостачання.
Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено.
Мандрівників просять врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону.
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