Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: що відомо
Київ • УНН
На трьох пунктах пропуску з Польщею "Краківець", "Шегині" та "Грушів" утворились черги транспортних засобів на виїзд з України. Прикордонники рекомендують обирати альтернативні пункти перетину кордону.
На пунктах перетину кордону з Польщею "Краківець", "Шегині" та "Грушів"сьогодні, 24 жовтня утворились черги. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.
Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець", "Шегині" та "Грушів". Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України,
У Прикордонній службі попросили громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
Польща планує обмежити право на притулок для біженців з білорусі13.10.24, 00:26 • 23774 перегляди