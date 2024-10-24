Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей: что известно
Киев • УНН
На трех пунктах пропуска с Польшей "Краковец", "Шегини" и "Грушев" образовались очереди транспортных средств на выезд из Украины. Пограничники рекомендуют выбирать альтернативные пункты пересечения границы.
На пунктах пересечения границы с Польшей "Краковец", "Шегини" и "Грушев" сегодня, 24 октября образовались очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.
Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец", "Шегини" и "Грушев". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины,
В Пограничной службе попросили граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
Польша планирует ограничить право на убежище для беженцев из беларуси12 октября 2024, 21:26 • 23314 просмотров