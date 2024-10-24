Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей: что известно

На пунктах пересечения границы с Польшей "Краковец", "Шегини" и "Грушев" сегодня, 24 октября образовались очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец", "Шегини" и "Грушев". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины, - сообщили пограничники.

В Пограничной службе попросили граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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