Домовлявся у Львові, а потім прямував до Закарпаття: ліквідовано "схему" перетину кордону, організатору 18 років
Київ • УНН
У Львові затримали 18-річного жителя Рівненської області, який організував схему нелегального перетину кордону. Чоловік брав від $10000 до $15000 за переправлення військовозобов'язаних через кордон поза пунктами пропуску.
Мешканець Рівненської області повинен був переправити клієнта через кордон у Закарпатській області та отримати 12 000 доларів. Поліція затримала 18-річного фігуранта, після отримання частини від обумовленої суми.
Пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.
У Львові поліція затримала організатора незаконного каналу перетину кордону.
До організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон, за даними поліції, причетний 18-річний мешканець Рівненської області.
За переправлення поза межами пункту пропуску брав від 10 000 до 15 000 доларів. За результатами проведених заходів поліцейські з’ясували майбутні плани ділки – найближчим часом повинен був переправити клієнта через кордон у Закарпатській області й за це мав отримати 12 000 доларів.
Після отримання фігурантом 10 500 доларів – частини від обумовленої суми – оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали його.
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