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Блокада пунктов пропуска польскими фермерами пока не фиксируется - пограничники

Киев  •  УНН

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На польско-украинской границе пока не фиксируется блокада пунктов пропуска. Госпогранслужба не получала дополнительной информации от польской стороны относительно возможной блокады с 15 ноября.

На границе с Украиной пока не фиксируется блокада пунктов пропуска польскими фермерами. Дополнительной информации от польской стороны украинская не получала. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

Демченко прокомментировал информацию, что с 15 ноября могут снова начаться блокировки на некоторых пунктах пропуска на польско-украинской границе.

Сейчас этого (блокировки - ред.) на границе непосредственно не видим и какой-то дополнительной информации от наших польских коллег на данный момент мы не получали

- сказал Демченко.

Он отметил, что ранее были сообщения, в том числе отмечала Государственная таможенная служба, о том, что могут начаться блокировки.

"Но помним, что эти действия польских фермеров не начались. Мы надеемся, что даже при поданной заявке, если такая есть на 15 ноября, польские фермеры воздержатся от таких действий, не будут совершать блокирование движения для грузового транспортных средств", - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе с 8 октября по конец 2024 года. Она тогда не состоялась.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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