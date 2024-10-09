Наразі не фіксується блокада ПП "Медика - Шегині" польськими фермерами - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив, що польські фермери не розпочали анонсовану акцію протесту біля ПП "Медика - Шегині". ДПСУ сподівається, що блокада не відбудеться, хоча фермери планували її з 8 жовтня до кінця 2024 року.
Наразі польські фермери не розпочали свою акцію протесту біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
На відкритих інформаційних ресурсах також ширилася інформація про те, що польські фермери планують поновити свої акції протесту й це мало розпочатися 8 жовтня, тобто вчора і загалом тривати до кінця року. На даний момент на щастя ми не фіксуємо, що ці дії розпочалися, чи є якісь складнощі для руху вантажівок і по напрямку пункту пропуску "Медика - Шегині" та й взагалі на інших напрямках
Він зазначив, що це можливо перший сигнал, що такі дії польські фермери планують все ж таки проводити, але в ДПСУ все ж сподіваються, що вони не розпочинатимуть акції протесту.
Доповнення
Польські фермери анонсували можливу блокаду біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні з 8 жовтня по кінця 2024 року.