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Наразі не фіксується блокада ПП "Медика - Шегині" польськими фермерами - Демченко

Наразі не фіксується блокада ПП "Медика - Шегині" польськими фермерами - Демченко

Київ • УНН

 • 11709 перегляди

Речник ДПСУ повідомив, що польські фермери не розпочали анонсовану акцію протесту біля ПП "Медика - Шегині". ДПСУ сподівається, що блокада не відбудеться, хоча фермери планували її з 8 жовтня до кінця 2024 року.

Наразі польські фермери не розпочали свою акцію протесту біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

На відкритих інформаційних ресурсах також ширилася інформація про те, що польські фермери планують поновити свої акції протесту й це мало розпочатися 8 жовтня, тобто вчора і загалом тривати до кінця року. На даний момент на щастя ми не фіксуємо, що ці дії розпочалися, чи є якісь складнощі для руху вантажівок і по напрямку пункту пропуску "Медика - Шегині" та й взагалі на інших напрямках

- сказав Демченко.

Він зазначив,  що це можливо перший  сигнал, що такі дії польські фермери планують все ж таки проводити, але в ДПСУ все ж сподіваються, що вони не розпочинатимуть акції протесту.  

Доповнення

Польські фермери анонсували можливу блокаду біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні з 8 жовтня по кінця 2024 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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