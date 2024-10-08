Польські фермери знову анонсували можливу блокаду пункту пропуску "Шегині" - митники

Польські фермери анонсували можливу блокаду біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні з 8 жовтня по кінця 2024 року. Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. Про це повідомили у Держмитслужбі у вівторок, пише УНН.

За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року. Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі - повідомили у митній службі.

У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації, як вказано, повідомлять.

Додамо

На думку деяких експертів, додатковим аргументом для поляків, щоб блокувати кордон з Україною, могла стати справа НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського. Адже саме він вів досить динамічні переговори з польським урядом щодо розблокування кордонів, однак відразу після заяви НАБУ про підозру для ексміністра Польща фактично вийшла з переговорів з Україною.

Українців попередили про можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею