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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польские фермеры снова анонсировали возможную блокаду пункта пропуска "Шегини" - таможенники

Польские фермеры снова анонсировали возможную блокаду пункта пропуска "Шегини" - таможенники

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:30  •  3362 просмотра

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Польские фермеры анонсировали возможную акцию протеста возле пункта пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе с 8 октября до конца 2024 года. Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме

- сообщили в таможенной службе.

В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации, как указано, сообщат.

Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей13 сентября 2024, 13:52 • 13875 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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