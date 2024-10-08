Польские фермеры снова анонсировали возможную блокаду пункта пропуска "Шегини" - таможенники

Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе с 8 октября до конца 2024 года. Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме - сообщили в таможенной службе.

В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации, как указано, сообщат.

Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей