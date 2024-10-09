Пока не фиксируется блокада ПП "Медика - Шегини" польскими фермерами - Демченко
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил, что польские фермеры не начали анонсированную акцию протеста возле ПП «Медика - Шегини». ГПСУ надеется, что блокада не состоится, хотя фермеры планировали ее с 8 октября до конца 2024 года.
Пока польские фермеры не начали свою акцию протеста возле пункта пропуска «Медика - Шегини» на польско-украинской границе. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
На открытых информационных ресурсах также распространялась информация о том, что польские фермеры планируют возобновить свои акции протеста и это должно было начаться 8 октября, то есть вчера и в целом продолжаться до конца года. На данный момент к счастью мы не фиксируем, что эти действия начались, есть ли какие-то сложности для движения грузовиков и по направлению пункта пропуска «Медика - Шегини» и вообще на других направлениях
Он отметил, что это возможно первый сигнал, что такие действия польские фермеры планируют все же проводить, но в ГПСУ все же надеются, что они не будут начинать акции протеста.
Дополнение
Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска «Медика - Шегини» на польско-украинской границе с 8 октября по конец 2024 года.