Boeing планирует рекордное наращивание производства самолетов 737 до 63 единиц в месяц

Авиастроительная корпорация Boeing Co. объявила о стратегическом плане увеличения выпуска лайнеров семейства 737 до 63 единиц ежемесячно в течение следующих лет. Руководство компании уже готовит новую линию окончательной сборки и активно нанимает персонал, чтобы обеспечить стабильный рост производственных темпов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Для реализации плана Boeing обустраивает дополнительную линию сборки на заводе в Эверетте, запуск которой ожидается к середине года. Руководитель программы Boeing 737 Кэти Рингголд отметила, что в течение 18 месяцев производство должно вырасти на 15%.

Прошлый год был годом стабильности, а этот год – невероятного роста – подчеркнула она на профильной конференции.

Стабильный выпуск моделей 737 является критически важным для восстановления финансового состояния корпорации и погашения ее задолженностей. Увеличение количества заказов вынуждает компанию привлекать новых инженеров и механиков для поддержания высокой интенсивности работ без потери качества.

Изменение корпоративной стратегии

Исполнительный директор Келли Ортберг внедряет новые принципы управления, направленные на трансформацию внутренней культуры Boeing. Компания призывает поставщиков придерживаться аналогичных стандартов для синхронизации всей производственной цепи. Такие меры должны гарантировать надежность поставок на фоне амбициозного перехода к рекордным объемам выпуска гражданской авиации.

