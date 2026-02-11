Boeing планирует рекордное наращивание производства самолетов 737 до 63 единиц в месяц

$43.030.02
22:52 • 5136 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12 • 9738 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 13590 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 17084 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 16511 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 15069 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 18344 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23609 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16015 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 26329 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
публикации
Эксклюзивы
МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретилиPhoto10 февраля, 15:05 • 5876 просмотра
Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10 февраля, 17:07 • 3668 просмотра
Поплавский покидает пост ректора университета культуры10 февраля, 17:21 • 7880 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 3210 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 3492 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 19512 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 26329 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 23880 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 40207 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 48001 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Джей Ди Вэнс
Тимур Миндич
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Бельгия
Богодухов
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 20835 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 22691 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22445 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48308 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50113 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
WhatsApp
Ракетный комплекс "Тор

Boeing планирует рекордное наращивание производства самолетов 737 до 63 единиц в месяц

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Boeing планирует увеличить производство самолетов 737 до 63 единиц в месяц, готовя новую сборочную линию и нанимая персонал. Это должно обеспечить стабильный рост темпов производства для восстановления финансового состояния компании.

Boeing планирует рекордное наращивание производства самолетов 737 до 63 единиц в месяц

Авиастроительная корпорация Boeing Co. объявила о стратегическом плане увеличения выпуска лайнеров семейства 737 до 63 единиц ежемесячно в течение следующих лет. Руководство компании уже готовит новую линию окончательной сборки и активно нанимает персонал, чтобы обеспечить стабильный рост производственных темпов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Для реализации плана Boeing обустраивает дополнительную линию сборки на заводе в Эверетте, запуск которой ожидается к середине года. Руководитель программы Boeing 737 Кэти Рингголд отметила, что в течение 18 месяцев производство должно вырасти на 15%.

Прошлый год был годом стабильности, а этот год – невероятного роста

– подчеркнула она на профильной конференции.

Стабильный выпуск моделей 737 является критически важным для восстановления финансового состояния корпорации и погашения ее задолженностей. Увеличение количества заказов вынуждает компанию привлекать новых инженеров и механиков для поддержания высокой интенсивности работ без потери качества.

Изменение корпоративной стратегии

Исполнительный директор Келли Ортберг внедряет новые принципы управления, направленные на трансформацию внутренней культуры Boeing. Компания призывает поставщиков придерживаться аналогичных стандартов для синхронизации всей производственной цепи. Такие меры должны гарантировать надежность поставок на фоне амбициозного перехода к рекордным объемам выпуска гражданской авиации. 

Airbus начинает продажу удлиненной версии самолета A22030.01.26, 03:49 • 4791 просмотр

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Боинг 737
Боинг
Bloomberg L.P.