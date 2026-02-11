Boeing планує рекордне нарощування виробництва літаків 737 до 63 одиниць на місяць

Авіабудівна корпорація Boeing Co. оголосила про стратегічний план збільшення випуску лайнерів сімейства 737 до 63 одиниць щомісяця протягом наступних років. Керівництво компанії вже готує нову лінію остаточного складання та активно наймає персонал, щоб забезпечити стабільне зростання виробничих темпів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Для реалізації плану Boeing облаштовує додаткову лінію складання на заводі в Еверетті, запуск якої очікується до середини року. Керівниця програми Boeing 737 Кеті Рінгголд зазначила, що протягом 18 місяців виробництво має зрости на 15%.

Минулий рік був роком стабільності, а цей рік – неймовірного зростання – підкреслила вона на профільній конференції.

Стабільний випуск моделей 737 є критично важливим для відновлення фінансового стану корпорації та погашення її заборгованостей. Збільшення кількості замовлень змушує компанію залучати нових інженерів та механіків для підтримки високої інтенсивності робіт без втрати якості.

Зміна корпоративної стратегії

Виконавчий директор Келлі Ортберг впроваджує нові принципи управління, спрямовані на трансформацію внутрішньої культури Boeing. Компанія закликає постачальників дотримуватися аналогічних стандартів для синхронізації всього виробничого ланцюга. Такі заходи мають гарантувати надійність поставок на тлі амбітного переходу до рекордних обсягів випуску цивільної авіації.

