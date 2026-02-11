Boeing планує рекордне нарощування виробництва літаків 737 до 63 одиниць на місяць

$43.030.02
22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 8712 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам'яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили Photo10 лютого, 15:05
Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10 лютого, 17:07
Поплавський залишає посаду ректора університету культури10 лютого, 17:21
Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти10 лютого, 17:32
Грузія "терпляче" чекає відновлення відносин зі США після ігнорування Венсом Тбілісі - AFP10 лютого, 18:14
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59
Boeing планує рекордне нарощування виробництва літаків 737 до 63 одиниць на місяць

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Boeing планує збільшити виробництво літаків 737 до 63 одиниць на місяць, готуючи нову лінію складання та наймаючи персонал. Це має забезпечити стабільне зростання темпів виробництва для відновлення фінансового стану компанії.

Boeing планує рекордне нарощування виробництва літаків 737 до 63 одиниць на місяць

Авіабудівна корпорація Boeing Co. оголосила про стратегічний план збільшення випуску лайнерів сімейства 737 до 63 одиниць щомісяця протягом наступних років. Керівництво компанії вже готує нову лінію остаточного складання та активно наймає персонал, щоб забезпечити стабільне зростання виробничих темпів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Для реалізації плану Boeing облаштовує додаткову лінію складання на заводі в Еверетті, запуск якої очікується до середини року. Керівниця програми Boeing 737 Кеті Рінгголд зазначила, що протягом 18 місяців виробництво має зрости на 15%.

Минулий рік був роком стабільності, а цей рік – неймовірного зростання

– підкреслила вона на профільній конференції.

Стабільний випуск моделей 737 є критично важливим для відновлення фінансового стану корпорації та погашення її заборгованостей. Збільшення кількості замовлень змушує компанію залучати нових інженерів та механіків для підтримки високої інтенсивності робіт без втрати якості.

Зміна корпоративної стратегії

Виконавчий директор Келлі Ортберг впроваджує нові принципи управління, спрямовані на трансформацію внутрішньої культури Boeing. Компанія закликає постачальників дотримуватися аналогічних стандартів для синхронізації всього виробничого ланцюга. Такі заходи мають гарантувати надійність поставок на тлі амбітного переходу до рекордних обсягів випуску цивільної авіації. 

Airbus розпочинає продаж подовженої версії літака A22030.01.26, 03:49

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Boeing 737
Boeing
Bloomberg