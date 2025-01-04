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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Два российских самолета совершили аварийную посадку из-за отказа двигателей

Два российских самолета совершили аварийную посадку из-за отказа двигателей

Киев  •  УНН

 • 7086 просмотра

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Самолеты "Уральских авиалиний" и NordStar совершили аварийную посадку из-за отказа двигателей после взлета. За 11 месяцев 2024 года с российскими самолетами произошло 208 инцидентов, что на 30% больше чем в 2023.

Сразу два самолета российских авиакомпаний были вынуждены вернуться в аэропорты вылета из-за отказа двигателей вскоре после взлета. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел из-за поломки двигателя в аэропорту отправления 3 января. За день до этого из-за аналогичной неисправности был вынужден аварийно приземлиться в пункте отправления борт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следовавший рейсом Екатеринбург-Волгоград.

Инцидент с Airbus A321 в Египте произошел во время набора высоты, Boeing 737-800 под Волгоградом подал аварийный сигнал уже на высоте 11300 метров. В обоих случаях пилотам удалось посадить самолет, избежав жертв среди экипажа и пассажиров.

Дополнение

По данным Новой газеты Европа, на фоне санкций за 11 месяцев 2024 года с самолетами российских авиакомпаний произошло 208 инцидентов. Это почти на 30 процентов больше, чем за 2023 год.

Напомним

В Каменском районе Воронежской области рф потерпел крушение и загорелся военный вертолет Ми-28. Два члена экипажа погибли, вертолет упал в 250 км от линии фронта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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