Два російські літаки здійснили аварійну посадку через відмову двигунів
Київ • УНН
Літаки "Уральських авіаліній" та NordStar здійснили аварійну посадку через відмову двигунів після зльоту. За 11 місяців 2024 року з російськими літаками сталося 208 інцидентів, що на 30% більше ніж у 2023.
Відразу два літаки російських авіакомпаній були змушені повернутися до аеропортів вильоту через відмову двигунів невдовзі після зльоту. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що літак Airbus A321 "Уральських авіаліній", що прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Єкатеринбурга, екстрено сів через поломку двигуна в аеропорту відправлення 3 січня. За день до цього через аналогічну несправність був змушений аварійно приземлитися у відправному пункті борт Boeing 737-800 авіакомпанії NordStar, що прямував рейсом Єкатеринбург-Волгоград.
Інцидент з Airbus A321 у Єгипті стався під час набору висоти, Boeing 737-800 під Волгоградом подав аварійний сигнал вже на висоті 11300 метрів. В обох випадках пілотам вдалося посадити літак, уникнувши жертв серед екіпажу та пасажирів.
Доповнення
За даними Нової газети Європа, на тлі санкцій за 11 місяців 2024 року з літаками російських авіакомпаній сталося 208 інцидентів. Це майже на 30 відсотків більше, ніж за 2023 рік.
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