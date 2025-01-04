Військовий вертоліт рф розбився у Воронезькій області

Військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області, рф. Як повідомляє ASTRA, це сталося 1 січня близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі, передає УНН.

На борту були два члени екіпажу - вони загинули, розповіли джерела ASTRA в екстрених службах регіону.

Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту. Що стало причиною аварії, невідомо.

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