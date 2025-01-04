Військовий вертоліт рф розбився у Воронезькій області
Київ • УНН
У Кам'янському районі Воронезької області рф зазнав аварії і загорівся військовий вертоліт Мі-28. Два члени екіпажу загинули, вертоліт упав за 250 км від лінії фронту.
Військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області, рф. Як повідомляє ASTRA, це сталося 1 січня близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі, передає УНН.
На борту були два члени екіпажу - вони загинули, розповіли джерела ASTRA в екстрених службах регіону.
Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту. Що стало причиною аварії, невідомо.
Дрон поцілив в авто із російськими пропагандистами на окупованій Донеччині: є загиблий та поранені04.01.2025, 20:34 • 35935 переглядiв