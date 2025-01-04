Дрон поцілив в авто із російськими пропагандистами на окупованій Донеччині: є загиблий та поранені
Київ • УНН
На трасі Донецьк-Горлівка від удару дрона по цивільному авто загинув позаштатний кореспондент "Известий" Олександр Мартем'янов. Також поранено кореспондента "РИА Новости" та чотирьох інших співробітників ЗМІ.
На окупованій Донеччині від удару дрона загинув російський пропагандист Олександр Мартем'янов, ще низка - поранені, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
"При ударі дрона по цивільному авто на трасі Донецьк - Горлівка ... загинув позаштатний кореспондент "Известий" Олександр Мартем'янов", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними росЗМІ, поранено кореспондента "РИА Новости" та ще чотирьох співробітників ЗМІ.
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