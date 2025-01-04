Дрон поцілив в авто із російськими пропагандистами на окупованій Донеччині: є загиблий та поранені

На окупованій Донеччині від удару дрона загинув російський пропагандист Олександр Мартем'янов, ще низка - поранені, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"При ударі дрона по цивільному авто на трасі Донецьк - Горлівка ... загинув позаштатний кореспондент "Известий" Олександр Мартем'янов", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними росЗМІ, поранено кореспондента "РИА Новости" та ще чотирьох співробітників ЗМІ.

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