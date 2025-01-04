Дрон попал в авто с российскими пропагандистами на оккупированной Донетчине: есть погибший и раненые

На оккупированной Донетчине от удара дрона погиб российский пропагандист Александр Мартемьянов, еще ряд - ранены, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

«При ударе дрона по гражданскому авто на трассе Донецк - Горловка ... погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным росСМИ, ранен корреспондент «РИА Новости» и еще четыре сотрудника СМИ.

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