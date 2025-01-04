Военный вертолёт рф разбился в Воронежской области
Киев • УНН
В Каменском районе Воронежской области рф потерпел крушение и загорелся военный вертолет Ми-28. Два члена экипажа погибли, вертолет упал в 250 км от линии фронта.
Военный вертолет Ми-28 упал и загорелся в Воронежской области, рф. Как сообщает ASTRA, это произошло 1 января около 6 часов вечера в поле в Каменском районе, передает УНН.
На борту были два члена экипажа — они погибли, рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона.
Вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Что стало причиной аварии, неизвестно.
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