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Южная Корея проведет проверку всей системы авиаперевозок из-за авиакатастрофы

Южная Корея проведет проверку всей системы авиаперевозок из-за авиакатастрофы

Киев  •  УНН

 • 2017 просмотра

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И.о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок инициировал экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны. Решение принято после катастрофы Boeing 737-8AS компании Jeju Air, в которой погибли 179 пассажиров.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всей системы работы авиакомпаний страны. Она начнется сразу после завершения восстановительных работ, которые проводят в результате катастрофы самолета Jeju Air. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Отмечается, что на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий в Сеуле Чхве Сан Мок заявил, что сейчас главным приоритетом является выявление жертв, поддержка их семей и лечение двух выживших, на что нельзя жалеть никаких никаких ресурсов.

Еще до того, как будут опубликованы окончательные результаты, мы просим чиновников открыто раскрыть ход расследования несчастного случая и немедленно проинформировать семьи погибших. После завершения ликвидации последствий аварии Министерству транспорта поручено провести экстренную проверку безопасности всей системы эксплуатации воздушных судов для недопущения повторения авиакатастроф,

- сказал он.

Напомним

В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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