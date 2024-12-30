Южная Корея проведет проверку всей системы авиаперевозок из-за авиакатастрофы

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всей системы работы авиакомпаний страны. Она начнется сразу после завершения восстановительных работ, которые проводят в результате катастрофы самолета Jeju Air. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Отмечается, что на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий в Сеуле Чхве Сан Мок заявил, что сейчас главным приоритетом является выявление жертв, поддержка их семей и лечение двух выживших, на что нельзя жалеть никаких никаких ресурсов.

Еще до того, как будут опубликованы окончательные результаты, мы просим чиновников открыто раскрыть ход расследования несчастного случая и немедленно проинформировать семьи погибших. После завершения ликвидации последствий аварии Министерству транспорта поручено провести экстренную проверку безопасности всей системы эксплуатации воздушных судов для недопущения повторения авиакатастроф,