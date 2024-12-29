Авіакатастрофа у Південній Кореї: підтверджено загибель 179 людей

В аварії Boeing 737-8AS компанії Jeju Air у південнокорейському аеропорту Муан загинули 179 пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Загалом на борту перебувало 181 людина. Спочатку повідомлялося про те, о загинула 151 людина, ще 28 вважалися зниклими безвісти.

Загалом у пожежі на літаку загинули 179 осіб — 85 жінок, 84 чоловіки та ще 10 осіб, стать яких визначити неможливо, — повідомило південнокорейське пожежне агентство. Наразі вдалося встановити особу 88 загиблих.

Врятувати вдалося лише двох членів екіпажу – наразі їх життю, за словами медиків, нічого не загрожує.

Літак Jeju Air розбився під час посадки в місті Муан, приблизно за 290 кілометрів на південь від столиці – міста Сеул. Міністерство транспорту повідомило, що літак був 15-річним Boeing 737-800, який прибув з Бангкока, і що катастрофа сталася о 9:03 ранку за місцевим часом.

Пожежне відомство задіяло 32 пожежні машини та кілька гелікоптерів, щоб локалізувати вогонь. За даними пожежної служби та міністерства транспорту, на місце також було направлено близько 1570 пожежників, поліцейських, військових та інших офіційних осіб.

На відео катастрофи, яке транслювали південнокорейські телеканали, видно, як літак на високій швидкості ковзав по злітно-посадковій смузі, мабуть, із складеними шасі, виїхав за злітно-посадкову смугу та лоб у лоб зіткнувся з бетонною стіною, що спричинило вибух. Інші місцеві телеканали показали кадри, на яких видно густі клуби чорного диму, що вириваються з охопленого вогнем літака.

Наразі ймовірною причиною катастрофи називають зіткнення з птахами та несприятливі погодні умови.

За словами офіційних осіб, авіадиспетчери попереджали літаки про ризик зіткнення з птахами за кілька хвилин до аварії

За даними, представленими до парламенту Корпорацією аеропортів Кореї, в аеропорту зафіксовано найвищий рівень зіткнень із птахами серед 14 регіональних аеропортів Південної Кореї.

Експерти з авіації кажуть, що зіткнення з птахами можуть бути катастрофічними. Ризик особливо високий у Муані через його розташування поблизу полів і прибережних зон.