Авиакатастрофа в Южной Корее: подтверждена гибель 179 человек

В аварии Boeing 737-8AS компании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан погибли 179 пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Всего на борту находился 181 человек. Сначала сообщалось о том, что погиб 151 человек, еще 28 считались пропавшими без вести.

Всего в пожаре на самолете погибли 179 человек - 85 женщин, 84 мужчины и еще 10 человек, пол которых определить невозможно, - сообщило южнокорейское пожарное агентство. Сейчас удалось установить личность 88 погибших.

Спасти удалось только двух членов экипажа - сейчас их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

Самолет Jeju Air разбился во время посадки в городе Муан, примерно в 290 километрах к югу от столицы - города Сеул. Министерство транспорта сообщило, что самолет был 15-летним Boeing 737-800, который прибыл из Бангкока, и что катастрофа произошла в 9:03 утра по местному времени.

Пожарное ведомство задействовало 32 пожарные машины и несколько вертолетов, чтобы локализовать огонь. По данным пожарной службы и министерства транспорта, на место также было направлено около 1570 пожарных, полицейских, военных и других официальных лиц.

На видео катастрофы, которое транслировали южнокорейские телеканалы, видно, как самолет на высокой скорости скользил по взлетно-посадочной полосе, видимо, со сложенными шасси, выехал за взлетно-посадочную полосу и лоб в лоб столкнулся с бетонной стеной, что вызвало взрыв. Другие местные телеканалы показали кадры, на которых видны густые клубы черного дыма, вырывающиеся из охваченного огнем самолета.

Сейчас вероятной причиной катастрофы называют столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

По словам официальных лиц, авиадиспетчеры предупреждали самолеты о риске столкновения с птицами за несколько минут до аварии

По данным, представленным в парламент Корпорацией аэропортов Кореи, в аэропорту зафиксирован самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов Южной Кореи.

Эксперты по авиации говорят, что столкновения с птицами могут быть катастрофическими. Риск особенно высок в Муане из-за его расположения вблизи полей и прибрежных зон.