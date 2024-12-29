Авиакатастрофа в Южной Корее: подтверждена гибель 179 человек

ukenru
Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
18:10 • 289 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 95087 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 135105 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 129404 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 138496 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 137084 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 126209 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 117621 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 108446 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 161128 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90638 просмотра
Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

 • 22808 просмотра
За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

 • 33295 просмотра
Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

12:18 • 29433 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65519 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 135105 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 141876 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 161128 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 166869 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 156493 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65519 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90638 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 98633 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 106233 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 105923 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Авиакатастрофа в Южной Корее: подтверждена гибель 179 человек

Авиакатастрофа в Южной Корее: подтверждена гибель 179 человек

Киев  •  УНН

 • 10511 просмотра

Read in English

В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

В аварии Boeing 737-8AS компании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан погибли 179 пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на  Associated Press.

Всего на борту находился 181 человек. Сначала сообщалось о том, что погиб 151 человек, еще 28 считались пропавшими без вести.

Всего в пожаре на самолете погибли 179 человек - 85 женщин, 84 мужчины и еще 10 человек, пол которых определить невозможно, - сообщило южнокорейское пожарное агентство. Сейчас удалось установить личность 88 погибших.

Спасти удалось только двух членов экипажа - сейчас их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

Самолет Jeju Air разбился во время посадки в городе Муан, примерно в 290 километрах к югу от столицы - города Сеул. Министерство транспорта сообщило, что самолет был 15-летним Boeing 737-800, который прибыл из Бангкока, и что катастрофа произошла в 9:03 утра по местному времени.

Пожарное ведомство задействовало 32 пожарные машины и несколько вертолетов, чтобы локализовать огонь. По данным пожарной службы и министерства транспорта, на место также было направлено около 1570 пожарных, полицейских, военных и других официальных лиц.

На видео катастрофы, которое транслировали южнокорейские телеканалы, видно, как самолет на высокой скорости скользил по взлетно-посадочной полосе, видимо, со сложенными шасси, выехал за взлетно-посадочную полосу и лоб в лоб столкнулся с бетонной стеной, что вызвало взрыв. Другие местные телеканалы показали кадры, на которых видны густые клубы черного дыма, вырывающиеся из охваченного огнем самолета.

Сейчас вероятной причиной катастрофы называют столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

По словам официальных лиц, авиадиспетчеры предупреждали самолеты о риске столкновения с птицами за несколько минут до аварии

По данным, представленным в парламент Корпорацией аэропортов Кореи, в аэропорту зафиксирован самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов Южной Кореи.

Эксперты по авиации говорят, что столкновения с птицами могут быть катастрофическими. Риск особенно высок в Муане из-за его расположения вблизи полей и прибрежных зон.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
boingБоинг
seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея