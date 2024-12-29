Авіакатастрофа в Південній Кореї: авіадиспетчери попереджали літак про ризик зіткнення з птахами
Київ • УНН
В аеропорту Муан Boeing 737-8AS компанії Jeju Air зазнав аварії, ймовірно через зіткнення з птахами. В результаті катастрофи 151 людина загинула, 28 вважаються зниклими безвісти.
"Зіткнення з птахами" ймовірно стало причиною аварії Boeing 737-8AS компанії Jeju Air у південнокорейському аеропорту Муан. Точну причину все ще розслідують, але наразі відомо, що авіадиспетчери за кілька хвилин до аварії попереджал літак про відповідні ризики.
Передає УНН із посиланням на The Guardian.
"Вважається, що причиною аварії стало зіткнення з птахами в поєднанні з несприятливими погодними умовами", - заявив начальник місцевої пожежної охорони Лі Чжон Хен під час пресконференції, оновивши ситуацію.
За словами офіційних осіб, авіадиспетчери попереджали літаки про ризик зіткнення з птахами за кілька хвилин до аварії
За даними, представленими до парламенту Корпорацією аеропортів Кореї, в аеропорту зафіксовано найвищий рівень зіткнень із птахами серед 14 регіональних аеропортів Південної Кореї.
Експерти з авіації кажуть, що зіткнення з птахами можуть бути катастрофічними. Ризик особливо високий у Муані через його розташування поблизу полів і прибережних зон.
Нагадаємо
В аеропорту Муан літак Jeju Air, що повертався з Бангкока, викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався у стіну. На борту перебувало 181 особа.
Аварія під час посадки літака Jeju Air: за даними пожежників, двох членів екіпажу було врятовано. За останніми даними, в результаті аварії загинула 151 людина, також 28 вважаються зниклими безвісти.
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