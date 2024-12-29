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Авиакатастрофа в Южной Корее: авиадиспетчеры предупреждали самолет о риске столкновения с птицами

Авиакатастрофа в Южной Корее: авиадиспетчеры предупреждали самолет о риске столкновения с птицами

Киев  •  УНН

 • 16907 просмотра

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В аэропорту Муан Boeing 737-8AS компании Jeju Air потерпел крушение, вероятно из-за столкновения с птицами. В результате катастрофы 151 человек погиб, 28 считаются пропавшими без вести.

«Столкновение с птицами» вероятно стало причиной аварии Boeing 737-8AS компании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан. Точную причину все еще расследуют, но пока известно, что авиадиспетчеры за несколько минут до аварии предупреждали самолет о соответствующих рисках.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

«Считается, что причиной аварии стало столкновение с птицами в сочетании с неблагоприятными погодными условиями», - заявил начальник местной пожарной охраны Ли Чжон Хен во время пресс-конференции, обновив ситуацию.

По словам официальных лиц, авиадиспетчеры предупреждали самолеты о риске столкновения с птицами за несколько минут до аварии

По данным, представленным в парламент Корпорацией аэропортов Кореи, в аэропорту зафиксирован самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов Южной Кореи.

Эксперты по авиации говорят, что столкновения с птицами могут быть катастрофическими. Риск особенно высок в Муане из-за его расположения вблизи полей и прибрежных зон.

Напомним,

В аэропорту Муан самолет Jeju Air, возвращавшийся из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену. На борту находился 181 человек.

Авария при посадке самолета Jeju Air: по данным пожарных, два члена экипажа были спасены. По последним данным, в результате аварии погиб 151 человек, также 28 считаются пропавшими без вести.

Пятая авиакомпания временно прекращает рейсы в россию после авиакатастрофы в Казахстане28 дек. 2024, 17:28 • 22179 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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