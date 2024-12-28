Пятая авиакомпания временно прекращает рейсы в россию после авиакатастрофы в Казахстане
Киев • УНН
Авиакомпания «Туркменистан» на месяц приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-москва. Это уже пятая компания, ограничивающая полеты в рф после катастрофы Embraer E190.
Авиакомпания "Туркменистан" ввела ограничения по маршрутам в россии после авиакатастрофы Embraer E190 в Казахстане. Это уже пятая авиакомпания, которая приостанавливает рейсы в россию, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Авиакомпания "Туркменистан" на месяц приостановила рейсы по маршруту Ашхабад - москва - Ашхабад. Авиакомпания выполняла их дважды в неделю.
Причины введения ограничений на полеты в россию пока не уточняются.
До этого уже четыре авиакомпании приостановили полеты в некоторые города россии. Среди них Azerbaijan Airlines, чей самолет потерпел крушение на маршруте Баку - Грозный, а также казахстанская Qazaq Air, израильская El Al и авиакомпания ОАЭ Flydubai.
Напомним
Авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила о "внешнем вмешательстве" как причине катастрофы Embraer 190. С 28 декабря компания приостанавливает полеты в 10 городов рф из-за возможных рисков безопасности.