Авіакатастрофа у Південній Кореї: кількість загиблих збільшилась до 151
Київ • УНН
Пасажирський літак Jeju Air розбився при посадці в аеропорту Муан: 151 людина загинула, 2 врятовані, 28 вважаються зниклими безвісти.
Аварія під час посадки літака Jeju Air: за даними пожежників, двох членів екіпажу було врятовано. За останніми даними, в результаті аварії загинула 151 людина, також 28 вважаються зниклими безвісти.
Передає УНН із посиланням на Kyunghyang Shinmun.
29 грудня у Південній Кореї пасажирський літак Jeju Air, який приземлявся в міжнародному аеропорту Муан в Чолланамдо, вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з зовнішньою стіною аеропорту та вибухнув.
За оновленими даними, в результаті аварії загинула 151 людина, 2 врятовані, 28 вважаються зниклими безвісти. Оскільки фюзеляж повністю згорів, усі зниклі безвісти вважаються загиблими. Уряд оголосив Муан, район, де сталася катастрофа, зоною особливого лиха та докладає всіх зусиль для ліквідації аварії.
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