Авиакатастрофа в Южной Корее: количество погибших увеличилось до 151

Авария при посадке самолета Jeju Air: по данным пожарных, два члена экипажа были спасены. По последним данным, в результате аварии погиб 151 человек, также 28 считаются пропавшими без вести.

Передает УНН со ссылкой на Kyunghyang Shinmun.

29 декабря в Южной Корее пассажирский самолет Jeju Air, который приземлялся в международном аэропорту Муан в Чолланамдо, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с внешней стеной аэропорта и взорвался.

По обновленным данным, в результате аварии погиб 151 человек, 2 спасены, 28 считаются пропавшими без вести. Поскольку фюзеляж полностью сгорел, все пропавшие без вести считаются погибшими. Правительство объявило Муан, район, где произошла катастрофа, зоной особого бедствия и прилагает все усилия для ликвидации аварии.

Напомним,

Авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила о «внешнем вмешательстве» как причине катастрофы Embraer 190. С 28 декабря компания приостанавливает полеты в 10 городов РФ из-за возможных рисков безопасности.