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Авиакатастрофа в Южной Корее: количество погибших увеличилось до 151

Авиакатастрофа в Южной Корее: количество погибших увеличилось до 151

Киев  •  УНН

 • 17106 просмотра

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Пассажирский самолет Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан: 151 человек погиб, 2 спасены, 28 считаются пропавшими без вести.

Авария при посадке самолета Jeju Air: по данным пожарных, два члена экипажа были спасены. По последним данным, в результате аварии погиб 151 человек, также 28 считаются пропавшими без вести.

Передает УНН со ссылкой на Kyunghyang Shinmun.

29 декабря в Южной Корее пассажирский самолет Jeju Air, который приземлялся в международном аэропорту Муан в Чолланамдо, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с внешней стеной аэропорта и взорвался.

По обновленным данным, в результате аварии погиб 151 человек, 2 спасены, 28 считаются пропавшими без вести. Поскольку фюзеляж полностью сгорел, все пропавшие без вести считаются погибшими. Правительство объявило Муан, район, где произошла катастрофа, зоной особого бедствия и прилагает все усилия для ликвидации аварии.

Напомним,

Авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила о «внешнем вмешательстве» как причине катастрофы Embraer 190. С 28 декабря компания приостанавливает полеты в 10 городов РФ из-за возможных рисков безопасности.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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