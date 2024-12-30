Південна Корея проведе перевірку всієї системи авіаперевезень через авіакатастрофу

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всієї системи роботи авіакомпаній країни. Вона розпочнеться одразу після завершення відновлювальних робіт, які проводять унаслідок катастрофи літака Jeju Air. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зазначається, що на нараді з ліквідації наслідків стихійних лих у Сеулі Чхве Сан Мок заявив, що наразі головним пріоритетом є виявлення жертв, підтримка їхніх родин та лікування двох тих, хто вижив, на що не можна шкодувати жодних жодних ресурсів.

Ще до того, як будуть опубліковані остаточні результати, ми просимо посадовців відкрито розкрити хід розслідування нещасного випадку та негайно проінформувати сім'ї загиблих. Після завершення ліквідації наслідків аварії Міністерству транспорту доручено провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряних суден для недопущення повторення авіакатастроф,