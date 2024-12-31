Токио и Сеул врываются в Новый год: традиционный колокольный звон и отмененные празднования
Киев • УНН
Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. Южная Корея отменила праздничные представления из-за авиакатастрофы Boeing 737, унесшей жизни 179 человек.
Япония и Южная Корея отметили начало 2025 года традиционным колокольным звоном в храмах. Из-за авиакатастрофы Boeing 737 празднование в Сеуле прошло без традиционных представлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
В Японии толпы людей собрались в токийском храме Токудай-дзи, чтобы принять участие в звоне колоколов, возвещающем о наступлении нового года.
В Южной Корее празднование Нового года в этом году будет более скромным после гибели 179 человек при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air 29 декабря.
Столичное правительство Сеула заявило, что ежегодное шоу колокола пройдет без представлений.
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