Сидней встретил 2025 год грандиозным фейерверком над гаванью
Киев • УНН
В Сиднее состоялось празднование Нового 2025 года с масштабным фейерверком над гаванью и мостом. На мероприятии ожидалось более миллиона зрителей, выступление Робби Уильямса и церемонии коренных народов.
В Сиднее, как и на большей части восточной Австралии, наступила полночь, ознаменовавшая начало 2025 года. В городе начали праздновать Новый год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию.
Город встречает Новый год впечатляющим фейерверком над Сиднейским мостом через гавань.
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Ожидалось, что в Сиднейской гавани на традиционный фейерверк соберется более 1 миллиона человек. Выступит британская поп-звезда Робби Уильямс, а церемонии и выступления коренных народов отдадут дань уважения первым жителям этой земли.
Новая Зеландия официально отметила наступление Нового года, став одной из первых стран мира, перешедших в 2024-й. Яркое шоу фейерверков над башней Скай Тауэр в Окленде стало главным событием праздничной ночи.