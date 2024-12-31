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Сидней встретил 2025 год грандиозным фейерверком над гаванью

Сидней встретил 2025 год грандиозным фейерверком над гаванью

Киев  •  УНН

 • 5067 просмотра

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В Сиднее состоялось празднование Нового 2025 года с масштабным фейерверком над гаванью и мостом. На мероприятии ожидалось более миллиона зрителей, выступление Робби Уильямса и церемонии коренных народов.

В Сиднее, как и на большей части восточной Австралии, наступила полночь, ознаменовавшая начало 2025 года. В городе начали праздновать Новый год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию.

Город встречает Новый год впечатляющим фейерверком над Сиднейским мостом через гавань.

Дополнение 

Ожидалось,  что в Сиднейской гавани на традиционный фейерверк соберется более 1 миллиона человек. Выступит британская поп-звезда Робби Уильямс, а церемонии и выступления коренных народов отдадут дань уважения первым жителям этой земли.

Новая Зеландия официально отметила наступление Нового года, став одной из первых стран мира, перешедших в 2024-й. Яркое шоу фейерверков над башней Скай Тауэр в Окленде стало главным событием праздничной ночи.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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