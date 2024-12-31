Небо у феєрверках: Нова Зеландія однією з перших зустріла Новий рік

Нова Зеландія офіційно відзначила настання Нового року, ставши однією з перших країн світу, що перейшли у 2024-й. Яскраве шоу феєрверків над вежою Скай Тауер в Окленді стало головною подією святкової ночі. Про це пише УНН з посиланням на пряму трансляцію.

Особливу увагу привернули святкування в Окленді, де головною сценою видовищ стала вежа Скай Тауер. Ця знакова споруда, що височіє над містом, стала центром грандіозного шоу світла та феєрверків. Тисячі людей зібралися на набережній, а мільйони глядачів спостерігали за дійством онлайн. Цьогоріч організатори здивували новими ефектами та сюрпризами, які зробили святкування ще яскравішим.

Новий рік у Новій Зеландії — це більше, ніж просто феєрверки. Це час для культурних заходів, фестивалів і родинних зустрічей. Літній сезон додає святковій атмосфері своєрідного шарму: багато жителів проводять цей час на природі, насолоджуючись теплом та красою навколишнього світу.

Хто святкує першим

У світі першими зустрічають Новий рік жителі острова Кіритіматі, також відомого як острів Різдва, який входить до складу Республіки Кірибаті. Завдяки своєму розташуванню в часовому поясі UTC+14, Кіритіматі випереджає більшість планети у святкуванні.

Цікавим фактом є те, що Кірибаті має три різні часові пояси, через що не всі жителі республіки святкують одночасно. Для прикладу, між Україною та Кіритіматі різниця в часі складає 12 годин, тому українці починають свої святкування, коли на Кіритіматі вже обід.

Після Кіритіматі, Новий рік зустрічають жителі островів Тонга і Чатем, розташованих неподалік Нової Зеландії. Далі свято рухається через Австралію, Японію, Корею, Китай, Південно-Східну Азію та поступово охоплює Європу. Україна знаходиться в часовому поясі UTC+2, тож українці зустрічають Новий рік серед перших серед європейських країн.

Останніми Новий рік приходить до незаселених островів Бейкер та Хоуленд, що знаходяться у часовому поясі UTC-12. Перед ними святкують жителі Американського Самоа (UTC-11). Таким чином, святкування Нового року триває цілу добу, і кожна країна має свій унікальний момент для того, щоб зустріти рік із надією, планами та святковим настроєм.

Доповнення

УНН писав, що по всьому світу міста готуються до зустрічі Нового року, організовуючи святкування, які підкреслюють їхню унікальну культуру та традиції, після складного року, сповненого конфліктів і політичних потрясінь.