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Небо в фейерверках: Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год

Небо в фейерверках: Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год

Киев  •  УНН

 • 11285 просмотра

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Окленд отметил начало 2024 года масштабным фейерверк-шоу у башни Скай Тауэр. Новая Зеландия стала одной из первых стран, встретивших Новый год после Кирибати и островов Тонга.

Новая Зеландия официально отметила наступление Нового года, став одной из первых стран мира, перешедших в 2024 год. Яркое шоу фейерверков над башней Скай Тауэр в Окленде стало главным событием праздничной ночи. Об этом пишет УНН со ссылкой на прямую трансляцию.

Особое внимание привлекли празднования в Окленде, где главной сценой зрелищ стала башня Скай Тауэр. Это знаковое сооружение, возвышающееся над городом, стало центром грандиозного шоу света и фейерверков. Тысячи людей собрались на набережной, а миллионы зрителей наблюдали за действием онлайн. В этом году организаторы удивили новыми эффектами и сюрпризами, которые сделали празднование еще ярче.

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Новый год в Новой Зеландии - это больше, чем просто фейерверки. Это время для культурных мероприятий, фестивалей и семейных встреч. Летний сезон добавляет праздничной атмосфере своеобразного очарования: многие жители проводят это время на природе, наслаждаясь теплом и красотой окружающего мира.

Кто празднует первым

В мире первыми встречают Новый год жители острова Кирибати, также известного как остров Рождества, который входит в состав Республики Кирибати. Благодаря своему расположению в часовом поясе UTC+14, Кирибати опережает большую часть планеты в праздновании.

Интересным фактом является то, что Кирибати имеет три разных часовых пояса, из-за чего не все жители республики празднуют одновременно. Например, между Украиной и Кирибати разница во времени составляет 12 часов, поэтому украинцы начинают свои празднования, когда на Кирибати уже обед.

После Кирибати Новый год встречают жители островов Тонга и Чатем, расположенных недалеко от Новой Зеландии. Далее праздник движется через Австралию, Японию, Корею, Китай, Юго-Восточную Азию и постепенно охватывает Европу. Украина находится в часовом поясе UTC+2, поэтому украинцы встречают Новый год среди первых среди европейских стран.

Последними Новый год приходит на незаселенные острова Бейкер и Хауленд, находящиеся в часовом поясе UTC-12. Перед ними празднуют жители Американского Самоа (UTC-11). Таким образом, празднование Нового года длится целые сутки, и каждая страна имеет свой уникальный момент, чтобы встретить год с надеждой, планами и праздничным настроением.

Дополнение

УНН писал, что по всему миру города готовятся к встрече Нового года, организуя празднования, которые подчеркивают их уникальную культуру и традиции, после сложного года, полного конфликтов и политических потрясений.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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