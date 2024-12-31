Від феєрверків у Сіднеї до падіння кулі в Нью-Йорку: міста по всьому світу готуються зустріти Новий рік

Міста по всьому світу готуються зустріти Новий рік урочистостями, що підкреслюють місцеву культуру і традиції, після року, сповненого триваючих конфліктів і політичної нестабільності, пише УНН з посиланням на AP.

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Країни південної частини Тихого океану будуть першими, хто зустріне 2025 рік, а опівночі у Новій Зеландії проб'є за 18 годин до падіння кулі на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Очікується, що у найбільшому місті Нової Зеландії, Окленді, тисячі людей заповнять центр міста або піднімуться на кільце вулканічних вершин міста, щоб помилуватися феєрверком та світловим шоу на честь корінних племен Окленду. Цьому передував рік протестів за права маорі країни з населенням 5 мільйонів.

Через дві години в Австралії очікується, що в Сіднейській гавані на традиційний феєрверк збереться понад 1 мільйон людей. Виступить британська поп-зірка Роббі Вільямс, а церемонії та виступи корінних народів віддадуть шану першим жителям цієї землі.

Азія готується до року Змії

Більшість Японії закрилася перед найбільшим святом країни, оскільки храми і будинки зазнали ретельного прибирання, включаючи вибивання килимків під назвою "татами" великими ціпками.

Рік Змії в азіатському зодіаку проголошується роком відродження - натякаючи на скидання шкіри рептилією. Магазини в Японії, яка відзначає зодіакальний цикл з 1 січня, продають крихітні фігурки усміхнених змій та інші товари на тему змій. Інші місця в Азії почнуть відзначати рік Змії пізніше, з місячним Новим роком.

У Південній Кореї святкування було скорочено або скасовано, оскільки країна дотримується національної жалоби після недільної аварії літака Jeju Air в Муані, у результаті якої загинули 179 людей.

Святкування Нового року в Джакарті передбачає сліпучий феєрверк, включаючи шоу дронів за участю 800 дронів, за яким послідує зворотний відлік до опівночі на знаменитому міському перехресті Hotel Indonesia.

Суперники Заходу обмінюються люб'язностями

Китайські державні ЗМІ висвітлювали обмін новорічними привітаннями між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором володимиром путіним, нагадуючи про зростаючу близькість між двома лідерами, які стикаються з напруженістю у відносинах із Заходом, пише видання.

Сі сказав путіну, що їхні країни "завжди рухатимуться вперед пліч-о-пліч", повідомило у вівторок офіційне інформаційне агентство Xinhua.

Китай підтримував зв'язки та активну торгівлю з росією з того часу, як рф вторглася в Україну у 2022 році, допомагаючи компенсувати західні санкції та спроби ізолювати путіна, пише видання.

Опівнічна Меса, з бульбашками

Традиційні новорічні свята у Римі отримали додаткову привабливість: початок Святого року Папи Франциска, святкування, яке проводиться раз на чверть століття і, як очікується, приверне до Вічного міста близько 32 мільйонів паломників у 2025 році.

У вівторок Франциск відслужить вечірню в соборі Святого Петра, а потім у середу відбудеться меса, коли він, як очікується, знову закличе до миру серед воєн, що вирують на Україні та на Близькому Сході.

Тим часом у Сполучених Штатах у соборі Святого Павла в Міннесоті о 23:00 пройде меса, за якою послідує прийом із шампанським та тостами.

Париж повертає олімпійський дух

Париж завершить знаменний 2024-й традиційним святковим відліком і феєрією феєрверків на знаменитих Єлисейських полях.

Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри, що проходили у французькій столиці з липня по вересень, перетворили місто на місце радості, братерства та разючих спортивних досягнень та ознаменували ще одну важливу віху у його відновленні після смертоносних екстремістських атак у 2015 році з боку Аль-Каїди та угруповання "Ісламська держава", пише видання.

Британці хоробро зустрічатимуть зимову погоду

Лондон має зустріти Новий рік піротехнічним шоу вздовж річки Темзи та парадом по центру міста у середу за участю 10 тисяч артистів. Феєрверк вибухне на тлі London Eye, величезного оглядового колеса через річку від Біг-Бена і будівлі парламенту.

Проте через шторм, що приніс погану погоду в інші частини Сполученого Королівства, святкування в Единбурзі, Шотландія, включаючи вечірку на вулиці Гогманай, концерт у саду та піротехнічне шоу у замку вже було скасовано.

Ріо побачить 2 мільйони гуляк

Ріо-де-Жанейро влаштує головну новорічну вечірку у Бразилії на пляжі Копакабана, із 10 поромами з 12 хвилинами феєрверків поспіль. Тисячі туристів на шести круїзних лайнерах стануть свідками шоу зблизька.

Мерія Ріо ретельно охороняла свої плани щодо показу. Очікується, що Копакабану відвідають понад 2 мільйони людей, які сподіваються потрапити на концерти таких суперзірок бразильського мистецтва, як поп-співачка Анітта та володар премії Греммі Каетану Велозу.

Американські традиції старі та нові

У Нью-Йорку організація, що керує Таймс-сквер, протестувала свою знамениту кулю та перевірила цифри 2025 року, вогні та тисячі кристалів у межах традиції, що сягає 1907 року. Цього року святкування включатиме музичні виступи TLC, Jonas Brothers, Ріти Ори та Софі Елліс-Бекстор.

Очікується, що вечірка, що охоплює кілька кварталів довкола головного туристичного та театрального центру міста, привабить великі натовпи, попри дощ та холодну погоду.

Тим часом Лас-Вегас попрощається з 2024 роком зі старими і деякими новими традиціями. Його щорічне восьмихвилинне піротехнічне шоу проходитиме на Лас-Вегас-Стріп. Очікується, що його відвідають 340 000 людей, а з дахів дев’яти казино запускатимуть феєрверки.

Неподалік на величезному майданчику Sphere вперше буде показаний зворотний відлік до опівночі в різних часових поясах.

Кантрі-музика, американський футбол і опівнічний забіг

У Пасадені захоплені глядачі "Параду троянд" мали розбити табір на холодних вулицях і зустріти Новий рік, сподіваючись знайти найкращі місця для культової традиції Південної Каліфорнії. Парад передує футбольному матчу Rose Bowl між Ohio State Buckeyes та Oregon Ducks 1 січня.

Тисячі людей візьмуть участь в опівнічному забігу на 5 км за маршрутом параду.

Близько 200 000 людей зберуться на вечірку в Нешвіллі, штат Теннессі, де буде представлено п'ятигодинне шоу деяких із найбільших зірок кантрі-музики. Опівночі – за годину після Нью-Йорка – впаде майже 5-метрова музична нота, а небо осяють феєрверки.

Святкування віддаватимуться луною по всьому світу, оскільки Новий рік настане в різних часових поясах, а Американське Самоа буде одним з останніх, хто зустріне 2025 рік на цілих 24 години пізніше за Нову Зеландію.

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