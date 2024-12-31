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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

Киев  •  УНН

 • 11447 просмотра

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Города по всему миру готовятся к празднованию Нового года с уникальными традициями и масштабными шоу. От первого фейерверка в Новой Зеландии до последнего празднования в Американском Самоа через 24 часа.

Города по всему миру готовятся встретить Новый год торжествами, подчеркивающими местную культуру и традиции, после года, полного продолжающихся конфликтов и политической нестабильности, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Страны южной части Тихого океана будут первыми, кто встретит 2025 год, а полночь в Новой Зеландии пробьет за 18 часов до падения шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Ожидается, что в крупнейшем городе Новой Зеландии, Окленде, тысячи людей заполнят центр города или поднимутся на кольцо вулканических вершин города, чтобы полюбоваться фейерверком и световым шоу в честь коренных племен Окленда. Этому предшествовал год протестов за права маори страны с населением 5 миллионов человек.

Через два часа в Австралии ожидается, что в Сиднейской гавани на традиционный фейерверк соберется более 1 миллиона человек. Выступит британская поп-звезда Робби Уильямс, а церемонии и выступления коренных народов отдадут дань уважения первым жителям этой земли.

Азия готовится к году Змеи

Большинство Японии закрылось перед крупнейшим праздником страны, поскольку храмы и дома подверглись тщательной уборке, включая выбивание ковриков под названием «татами» большими палками.

Год Змеи в азиатском зодиаке провозглашается годом возрождения - намекая на сброс кожи рептилией. Магазины в Японии, которая отмечает зодиакальный цикл с 1 января, продают крошечные фигурки улыбающихся змей и другие товары на тему змей. Другие места в Азии начнут отмечать год Змеи позже, с лунным Новым годом.

В Южной Корее празднование было сокращено или отменено, поскольку страна соблюдает национальный траур после воскресной аварии самолета Jeju Air в Муане, в результате которой погибли 179 человек.

Празднование Нового года в Джакарте предусматривает ослепительный фейерверк, включая шоу дронов с участием 800 дронов, за которым последует обратный отсчет до полуночи на знаменитом городском перекрестке Hotel Indonesia.

Соперники Запада обмениваются любезностями

Китайские государственные СМИ освещали обмен новогодними поздравлениями между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, напоминая о растущей близости между двумя лидерами, которые сталкиваются с напряженностью в отношениях с Западом, пишет издание.

Си сказал Путину, что их страны «всегда будут двигаться вперед бок о бок», сообщило во вторник официальное информационное агентство Xinhua.

Китай поддерживал связи и активную торговлю с Россией с тех пор, как рф вторглась в Украину в 2022 году, помогая компенсировать западные санкции и попытки изолировать Путина, пишет издание.

Полуночная месса, с пузырьками

Традиционные новогодние праздники в Риме получили дополнительную привлекательность: начало Святого года Папы Франциска, празднование, которое проводится раз в четверть века и, как ожидается, привлечет в Вечный город около 32 миллионов паломников в 2025 году.

Во вторник Франциск отслужит вечерню в соборе Святого Петра, а затем в среду состоится месса, когда он, как ожидается, снова призовет к миру среди войн, бушующих на Украине и на Ближнем Востоке.

Тем временем в Соединенных Штатах в соборе Святого Павла в Миннесоте в 23:00 пройдет месса, за которой последует прием с шампанским и тостами. 

Париж возвращает олимпийский дух

Париж завершит знаменательный 2024-й традиционным праздничным отсчетом и феерией фейерверков на знаменитых Елисейских полях.

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры, проходившие во французской столице с июля по сентябрь, превратили город в место радости, братства и поразительных спортивных достижений и ознаменовали еще одну важную веху в его восстановлении после смертоносных экстремистских атак в 2015 году со стороны Аль-Каиды и группировки «Исламское государство», пишет издание.

Британцы будут храбро встречать зимнюю погоду

Лондон должен встретить Новый год пиротехническим шоу вдоль реки Темзы и парадом по центру города в среду с участием 10 тысяч артистов. Фейерверк взорвется на фоне London Eye, огромного колеса обозрения через реку от Биг-Бена и здания парламента.

Однако из-за шторма, который принес плохую погоду в другие части Соединенного Королевства, празднование в Эдинбурге, Шотландия, включая вечеринку на улице Гогманай, концерт в саду и пиротехническое шоу в замке уже было отменено.

Рио увидит 2 миллиона гуляк

Рио-де-Жанейро устроит главную новогоднюю вечеринку в Бразилии на пляже Копакабана, с 10 паромами с 12 минутами фейерверков подряд. Тысячи туристов на шести круизных лайнерах станут свидетелями шоу вблизи.

Мэрия Рио тщательно охраняла свои планы относительно показа. Ожидается, что Копакабану посетят более 2 миллионов человек, которые надеются попасть на концерты таких суперзвезд бразильского искусства, как поп-певица Анитта и обладатель премии Грэмми Каэтану Велозу.

Американские традиции старые и новые

В Нью-Йорке организация, управляющая Таймс-сквер, протестировала свой знаменитый шар и проверила цифры 2025 года, огни и тысячи кристаллов в рамках традиции, достигающей 1907 года. В этом году празднование будет включать музыкальные выступления TLC, Jonas Brothers, Риты Оры и Софи Эллис-Бекстор.

Ожидается, что вечеринка, охватывающая несколько кварталов вокруг главного туристического и театрального центра города, привлечет большие толпы, несмотря на дождь и холодную погоду.

Тем временем Лас-Вегас попрощается с 2024 годом со старыми и некоторыми новыми традициями. Его ежегодное восьмиминутное пиротехническое шоу будет проходить на Лас-Вегас-Стрип. Ожидается, что его посетят 340 000 человек, а с крыш девяти казино будут запускать фейерверки.

Неподалеку на огромной площадке Sphere впервые будет показан обратный отсчет до полуночи в разных часовых поясах.

Кантри-музыка, американский футбол и полуночный забег

В Пасадене восторженные зрители «Парада роз» должны были разбить лагерь на холодных улицах и встретить Новый год, надеясь найти лучшие места для культовой традиции Южной Калифорнии. Парад предшествует футбольному матчу Rose Bowl между Ohio State Buckeyes и Oregon Ducks 1 января.

Тысячи людей примут участие в полуночном забеге на 5 км по маршруту парада.

Около 200 000 человек соберутся на вечеринку в Нэшвилле, штат Теннесси, где будет представлено пятичасовое шоу некоторых из крупнейших звезд кантри-музыки. В полночь - через час после Нью-Йорка - упадет почти 5-метровая музыкальная нота, а небо озарят фейерверки.

Празднования будут отдаваться эхом по всему миру, поскольку Новый год наступит в разных часовых поясах, а Американское Самоа будет одним из последних, кто встретит 2025 год на целых 24 часа позже Новой Зеландии.

Новый год под северным сиянием: NOAA дало прогноз на геомагнитные бури31 дек. 2024, 09:02 • 7696 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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