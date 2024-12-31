Новый год под северным сиянием: NOAA дало прогноз на геомагнитные бури

Прогнозисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) утверждают, что геомагнитные бури могут привести к тому, что Новый год, в том числе и в США, наступит под северным сиянием, пишет УНН со ссылкой на Newsweek и NOAA.

Детали

Прогноз NOAA объясняет, что "наблюдение за геомагнитными бурями G3 (сильные) действует 31 декабря, а наблюдение G1 (слабые) - 1 января" из-за ожидаемой "пары направленных на Землю корональных выбросов массы (CME)".

"Мы не узнаем настоящий потенциал уровней реакции геомагнитных возмущений, пока CME не прибудут на расстояние 1 миллиона миль от Земли (когда они будут примерно в 30-60 минутах от нашей планеты), а их структуру и интенсивность не смогут измерить наши обсерватории солнечного ветра - NOAA DSCOVR и космические аппараты NASA ACE", - говорится в прогнозе.

"Кроме того, ни один из корональных выбросов не будет прямым ударом, что также затрудняет прогнозирование интенсивности", - добавляется в нем.

Лейтенант Брайан Брашер, руководитель проекта Центра прогнозирования космической погоды NOAA, сообщил Newsweek по электронной почте, что полярные сияния "вызываются взаимодействием солнечного ветра и магнитного поля Земли, которое само по себе нарушается солнечным ветром".

"Однако наша главная миссия сосредоточена на защите критически важной инфраструктуры и основных служб, таких как электросети, спутники, сети связи и навигации, авиация и пилотируемые космические полеты, на все из которых может негативно повлиять космическая погода, - сказал Брашер. - Хотя полярные сияния предоставляют фантастическую возможность привлечь общественность, они обычно безвредны и не являются нашим основным фокусом".

Хотя прогнозисты могут предсказать вероятность того, что полярное сияние будет видно в разных областях, это явление, как отмечается, нельзя предсказать с полной точностью за несколько дней или даже часов.

За прогнозом можно наблюдать на сайте NOAA.