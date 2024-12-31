Новий рік під північним сяйвом: NOAA дало прогноз на геомагнітні бурі
Київ • УНН
NOAA прогнозує сильні геомагнітні бурі на 31 грудня та слабкі на 1 січня через корональні викиди маси. Явище може спричинити видимість північного сяйва та вплинути на критичну інфраструктуру.
Прогнозисти Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) стверджують, що геомагнітні бурі можуть призвести до того, що Новий рік, зокрема і в США, настане під північним сяйвом, пише УНН з посиланням на Newsweek та NOAA.
Деталі
Прогноз NOAA пояснює, що "спостереження за геомагнітними бурями G3 (сильні) діє 31 грудня, а спостереження G1 (слабкі) - 1 січня" через очікувану "пару спрямованих на Землю корональних викидів маси (CME)".
"Ми не дізнаємося справжній потенціал рівнів реакції геомагнітних збурень, поки CME не прибудуть на відстань 1 мільйона миль від Землі (коли вони будуть приблизно за 30-60 хвилин від нашої планети), а їх структуру та інтенсивність не зможуть виміряти наші обсерваторії сонячного вітру - NOAA DSCOVR та космічні апарати NASA ACE", - ідеться у прогнозі.
"Окрім того, жоден з корональних викидів не буде прямим ударом, що також ускладнює прогнозування інтенсивності", - додається у ньому.
Лейтенант Браян Брашер, керівник проекту Центру прогнозування космічної погоди NOAA, повідомив Newsweek електронною поштою, що полярні сяйва "викликаються взаємодією сонячного вітру та магнітного поля Землі, яке само по собі порушується сонячним вітром".
"Однак наша головна місія зосереджена на захисті критично важливої інфраструктури та основних служб, таких як електромережі, супутники, мережі зв'язку та навігації, авіація та пілотовані космічні польоти, на всі з яких може негативно вплинути космічна погода, - сказав Брашер. - Хоча полярні сяйва надають фантастичну можливість залучити громадськість, вони зазвичай нешкідливі і не є нашим основним фокусом".
Хоча прогнозисти можуть передбачити ймовірність того, що полярне сяйво буде видно у різних областях, це явище, як зауважується, не можна передбачити з повною точністю за кілька днів або навіть годин.
За прогнозом можна спостерігати на сайті NOAA.