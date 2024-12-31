Сідней зустрів 2025 рік грандіозним феєрверком над гаванню

У Сіднеї, як і на більшій частині східної Австралії, настала північ, що ознаменувала початок 2025 року. В місті почали святкувати Новий рік. Про це УНН повідомляє із посиланням на трансляцію.

Місто зустрічає Новий рік вражаючим феєрверком над Сіднейським мостом через гавань.

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Очікувалось, що в Сіднейській гавані на традиційний феєрверк збереться понад 1 мільйон людей. Виступить британська поп-зірка Роббі Вільямс, а церемонії та виступи корінних народів віддадуть шану першим жителям цієї землі.

Нова Зеландія офіційно відзначила настання Нового року, ставши однією з перших країн світу, що перейшли у 2024-й. Яскраве шоу феєрверків над вежою Скай Тауер в Окленді стало головною подією святкової ночі.