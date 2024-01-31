Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  105732 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  117558 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  115235 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  117818 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
  •  121331 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
  •  122980 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  145785 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  159062 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  149265 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142752 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 22:05  •  3825 просмотра

Read in English

После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.

После того, как на самолете 737 Max над американским Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, авиапроизводитель Boeing заявил, что отзывает запрос в Федеральное управление гражданской авиации  США (FAA) относительно исключения из правил безопасности, который был необходим для сертификации новой модели, пишет AP, информирует УНН

В конце прошлого года компания попросила Федеральное управление гражданской авиации  США разрешить ей начать поставки своего авиалайнера 737 Max семерым клиентам, даже если он не соответствует стандарту безопасности для предотвращения перегрева и отламывания части корпуса двигателя во время полета.

Но после того, как 5 января на другой версии самолета - Max 9 - в фюзеляже самолета Alaska Airlines, вылетевшего из Портленда (штат Орегон), отвалилась дверь аварийного выхода, контроль качества и приверженность компании к безопасности были поставлены под сомнение.

На прошлой неделе председатель комитета Сената по авиабезопасности Тэмми Дакуорт призвала FAA не разрешать поставки самолетов. 

29 января компания Boeing заявила, что отзывает запрос в Федеральное управление гражданской авиации относительно исключения из правил безопасности. 

Напомним 

После инцидента с отпавшей дверью, Федеральное управление гражданской авиации США призвало авиакомпании проверять самолеты Boeing 737. 

Позже FAA разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после инцидента.  Однако, лайнеры смогут вернуться в эксплуатацию после прохождения проверки.

Государственный секретарь Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за того, что его самолет потерпел критическую неисправность. Это стало еще одним ударом по репутации Boeing.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері
Boeing withdraws request for safety exemption for 737-7 Max after doors fall off plane
Новости по теме

Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.

Новости Мира •   •  3825 просмотра
Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях

По словам Синегубова, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.

Криминал и ЧП •   •  4260 просмотра
Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях

Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины

Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.

Культура •   •  5236 просмотра
Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины

Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.

Война •   •  8660 просмотра
Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Российская армия отправила по меньшей мере 6 вражеских беспилотников для атаки на гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, повредив объекты.

Война •   •  9936 просмотра
Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания

В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.

Война •   •  11928 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания

Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби

Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительные 60 миллиардов долларов, запрошенных в октябре, чтобы продолжить лидерство США в поддержке военных потребностей Украины в борьбе с Россией.

Война •   •  14118 просмотра
Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби

Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.

Новости Мира •   •  9392 просмотра
Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов

Российские оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области. Там прозвучало почти 300 взрывов.

Война •   •  13367 просмотра
Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов

Пхеньян имеет серьезные ресурсы: Буданов о сотрудничестве россии с КНДР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что россия пообещает передать Северной Корее ракетные технологии в обмен на увеличение поставок вооружений, поскольку Северная Корея имеет значительные запасы вооружений и промышленные возможности.

Война •   •  16441 просмотра
Пхеньян имеет серьезные ресурсы: Буданов о сотрудничестве россии с КНДР