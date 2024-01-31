Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

После того, как на самолете 737 Max над американским Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, авиапроизводитель Boeing заявил, что отзывает запрос в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно исключения из правил безопасности, который был необходим для сертификации новой модели, пишет AP, информирует УНН.

В конце прошлого года компания попросила Федеральное управление гражданской авиации США разрешить ей начать поставки своего авиалайнера 737 Max семерым клиентам, даже если он не соответствует стандарту безопасности для предотвращения перегрева и отламывания части корпуса двигателя во время полета.

Но после того, как 5 января на другой версии самолета - Max 9 - в фюзеляже самолета Alaska Airlines, вылетевшего из Портленда (штат Орегон), отвалилась дверь аварийного выхода, контроль качества и приверженность компании к безопасности были поставлены под сомнение.

На прошлой неделе председатель комитета Сената по авиабезопасности Тэмми Дакуорт призвала FAA не разрешать поставки самолетов.

29 января компания Boeing заявила, что отзывает запрос в Федеральное управление гражданской авиации относительно исключения из правил безопасности.

Напомним

После инцидента с отпавшей дверью, Федеральное управление гражданской авиации США призвало авиакомпании проверять самолеты Boeing 737.

Позже FAA разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после инцидента. Однако, лайнеры смогут вернуться в эксплуатацию после прохождения проверки.

Государственный секретарь Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за того, что его самолет потерпел критическую неисправность. Это стало еще одним ударом по репутации Boeing.