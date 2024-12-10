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В Украине арестовали семь самолетов Коломойского

В Украине арестовали семь самолетов Коломойского

Киев  •  УНН

 • 5421 просмотра

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Суд арестовал 7 самолетов Boeing и Embraer стоимостью 40 млн долларов по делу об уклонении от уплаты налогов. Самолеты принадлежат кипрской компании, связанной с Коломойским и Боголюбовым.

Суд арестовал 7 самолетов кипрской компании по делу об уклонении от уплаты налогов авиаперевозчиком. Речь о 3 самолетах Boeing 737-800, одном Boeing 737-900 и 3 самолетах Embraer 190. Как стало известно УНН из собственных источников, самолеты принадлежат Коломойскому и Боголюбову.

Детали

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, самолеты были арестованы по делу об уклонении от уплаты налогов авиаперевозчиком.

"В рамках расследования уголовного производства в отношении уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по постановлению следственного судьи Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины арестовали 7 самолетов. В частности сейчас арестованы 3 самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Ранее детективы уличили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована с двумя известными украинскими олигархами. Как стало известно УНН из собственных источников - речь об Игоре Коломойском и Геннадии Боголюбове.

В БЭБ отмечают, что сейчас продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". 

Добавим

УНН также стало известно, что арестованные самолеты - это часть флота МАУ, находящегося в Украине.

А именно: 

Boeing 737-800, государственный и регистрационный знак UR-UIA, заводской номер 38121

Boeing 737-800, государственный и регистрационный знак UR-PSW, заводской номер 41536

Boeing 737-800, государственный и регистрационный знак UR-PSE, заводской номер 38119

Boeing 737-900ER, государственный и регистрационный знак UR-PSJ, заводской 41535

Embraer ERJ190-100LR, государственный и регистрационный знак UR-EMD, заводской номер 19000602

Embraer RRJ190-100LR, государственный и регистрационный знак UR-EME, заводской номер 19000614

Embraer ERJ190-10LR, государственный и регистрационный знак UR-EMC, заводской номер 19000589

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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