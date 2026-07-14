Генштаб подтвердил поражение "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ и морской логистики РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение ряда стратегических военных и военно-экономических объектов на территории России в ночь на 14 июля. Под удар дальнобойных дронов Fait Point попали нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават", Афипский нефтеперерабатывающий завод, район перегрузки кораблей вблизи Геленджика, пять танкеров, пять сухогрузов, рейдовый буксир в Азовском море, а также склад боеприпасов в Донецке и логистический хаб в Луганске, пишет УНН.

"Поражен нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Республике Башкортостан рф. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются", – сообщает Генштаб.

В военном командовании подчеркнули, что "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Его проектная мощность составляет около 10 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения экономики и военной машины государства-агрессора.

Еще до официального сообщения Генерального штаба подробности ночной операции обнародовал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Кроме того, повторному удару подвергся Афипский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России с проектной мощностью 6,25 млн тонн нефти в год. Также после взрывов сообщалось о пожаре в районе аэродрома в Геленджике.

После появления информации о результатах ночной операции главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман опубликовал в соцсети Х характерный пост, который свидетельствует о применении во время атаки дальнобойных ударных систем производства оборонной компании.

Напомним

Агентство Bloomberg сообщило, что в результате систематических украинских ударов объем переработки нефти в России упал до 3,91 млн баррелей в сутки – самого низкого уровня с марта 2005 года. По подсчетам издания, только за последние 100 дней Украина нанесла около 50 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поразив как минимум 24 из 34 крупнейших НПЗ страны. Следствием атак стали дефицит топлива, многочасовые очереди на автозаправочных станциях и ограничение экспорта нефтепродуктов.