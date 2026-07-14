Генштаб подтвердил поражение "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ и морской логистики РФ

$44.670.1851.050.19
ukenru
09:45 • 2960 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
08:59 • 11055 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
08:13 • 14132 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
07:30 • 16499 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
14 июля, 00:55 • 26214 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 48981 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
13 июля, 17:13 • 45022 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 49017 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 51037 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
13 июля, 12:01 • 43230 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4м/с
50%
744мм
Популярные новости
Украина сформировала эскадрилью дронов-бомбардировщиков «Горыныч» для ударов по защищенным целям РФ - Defense ExpressPhoto14 июля, 01:35 • 13781 просмотра
Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет14 июля, 02:16 • 14174 просмотра
Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS14 июля, 02:57 • 11141 просмотра
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районахPhoto04:29 • 15092 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"04:58 • 35093 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 48609 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 70644 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 60008 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 53734 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 93157 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Донецкая область
Крым
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 89828 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 126292 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 124560 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 113056 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 190601 просмотра
Актуальное
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
The New York Times
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Генштаб подтвердил поражение "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ и морской логистики РФ

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ, района перегрузки кораблей у Геленджика, танкеров, сухогрузов и других военных объектов России.

Генштаб подтвердил поражение "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ и морской логистики РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение ряда стратегических военных и военно-экономических объектов на территории России в ночь на 14 июля. Под удар дальнобойных дронов Fait Point попали нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават", Афипский нефтеперерабатывающий завод, район перегрузки кораблей вблизи Геленджика, пять танкеров, пять сухогрузов, рейдовый буксир в Азовском море, а также склад боеприпасов в Донецке и логистический хаб в Луганске, пишет УНН.

"Поражен нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Республике Башкортостан рф. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются", – сообщает Генштаб.

В военном командовании подчеркнули, что "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Его проектная мощность составляет около 10 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения экономики и военной машины государства-агрессора.

Еще до официального сообщения Генерального штаба подробности ночной операции обнародовал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Кроме того, повторному удару подвергся Афипский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России с проектной мощностью 6,25 млн тонн нефти в год. Также после взрывов сообщалось о пожаре в районе аэродрома в Геленджике.

После появления информации о результатах ночной операции главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман опубликовал в соцсети Х характерный пост, который свидетельствует о применении во время атаки дальнобойных ударных систем производства оборонной компании.

Напомним 

Агентство Bloomberg сообщило, что в результате систематических украинских ударов объем переработки нефти в России упал до 3,91 млн баррелей в сутки – самого низкого уровня с марта 2005 года. По подсчетам издания, только за последние 100 дней Украина нанесла около 50 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поразив как минимум 24 из 34 крупнейших НПЗ страны. Следствием атак стали дефицит топлива, многочасовые очереди на автозаправочных станциях и ограничение экспорта нефтепродуктов. 

Евгений Царенко

Война в УкраинеНовости Мира
Fire Point
Денис Штилерман
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Bloomberg L.P.
Азовское море
Украина
Луганск
Донецк