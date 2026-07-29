российский урожай под угрозой из-за дефицита топлива и провала поддержки аграриев — разведка

Российский агросектор оказался под новым ударом из-за дефицита топлива, который угрожает проведению уборки урожая. Фермеры сталкиваются с нехваткой дизеля, сокращением поддержки и ростом расходов на фоне проблем с нефтепереработкой и войной. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Кремль загнал аграрный сектор в кризис и теперь лишь усугубляет ситуацию. Вместо того чтобы поддержать фермеров, министерство сельского хозяйства сократило льготное кредитование именно тогда, когда многие хозяйства уже работают на грани убыточности. От власти, требующей рекордных урожаев, аграрии получили не помощь, а сокращение финансирования - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, проблемы не ограничиваются нехваткой денег. Дефицит топлива на внутреннем рынке уже достиг около 20% от потребности - повреждены почти десяток крупнейших НПЗ.

Если ещё несколько месяцев назад речь шла лишь о дефиците высокооктанового бензина, то теперь не хватает и дизеля - топлива, которого Россия традиционно производила с запасом. Кремль уже запретил его экспорт до конца июля. Учитывая ситуацию с уборкой урожая, этот запрет почти наверняка продлят - подчеркнули в разведке.

Наиболее остро последствия ощущает Сибирь. Иркутская область и Алтайский край первыми заявили о нехватке топлива. После атаки на Омский НПЗ часть ресурсов перебросили на юг, где уже идёт уборочная кампания. На дефицит также жалуются Ростовская область, Краснодарский край, Поволжье и Ставрополье. Больше всего страдают мелкие хозяйства: у них нет средств, чтобы закупить топливо заранее, и нет инфраструктуры для его хранения. Именно они первыми остаются без дизеля.

Параллельно Россия теряет возможность нормально экспортировать зерно. Удары по логистике в Азовском море резко осложнили работу маршрута, через который проходит около четверти зернового экспорта. Аналитики уже сократили прогноз экспорта на 20%. За последнюю неделю пшеница подешевела на 2,8%, ячмень – на 6,5%, а по сравнению с прошлым годом цены упали на 12,6%. Министерство транспорта предлагает перебросить грузы на железную дорогу, но такая схема не способна быстро заменить морские перевозки и лишь увеличивает расходы.

Попытки найти топливо за рубежом также провалились. Беларусь и Казахстан не имеют свободных объёмов, а Индия отказалась поставлять готовые нефтепродукты. Три крупнейших государственных индийских НПЗ заявили, что у них нет излишков для экспорта. В результате Россия оказалась в ситуации, когда продаёт Индии нефть, но уже не может получить обратно даже дизельное топливо.

Окончательно распределение ресурсов определяет война. Армия уже потребляет на 3–5% больше топлива, чем планировалось, и её потребности будут только расти. При любом дефиците военные получат топливо первыми. Аграриям достанется то, что останется. Если вообще что-то останется - добавили в СВРУ.

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