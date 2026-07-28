кремль заставляет госбанки скупать облигации из-за дефицита бюджета - разведка

российское правительство уже не может привлекать необходимые средства на рынке и заставляет государственные банки скупать облигации федерального займа. При этом ликвидность для этого обеспечивает центробанк, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Министерство финансов рф выпускает долговые бумаги, госбанки их покупают, а центробанк поддерживает дополнительными ресурсами. В результате государственный долг становится инструментом косвенной эмиссии. Бюджет получает средства, но ценой зависимости экономики от печатания рублей и роста инфляционных рисков.

По состоянию на 1 июля российские банки уже держали государственные облигации на 248,1 млрд долларов, или около 9% активов банковского сектора. С начала года их портфель вырос еще на 6,5 млрд долларов. Причина такого шага - стремительный рост дефицита бюджета. За первое полугодие 2026 года он достиг почти 77 млрд долларов, а главным фактором остаются военные расходы. Дополнительные расходы на войну могут превысить план еще на 51,3–64,1 млрд долларов, часть которых кремль хочет покрыть новыми заимствованиями. центробанк рф прогнозирует, что годовой дефицит может вырасти до 105,1 млрд долларов