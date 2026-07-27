Генштаб подтвердил поражение ретранслятора для "шахедов" на Херсонщине

Сегодня Силами обороны Украины был поражен экспортный терминал в Ростовской области РФ, а также ретранслятор управления ударными БПЛА и автомобильный мост на Херсонщине, пишет УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 27 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение экспортному терминалу в Ростове-на-Дону Ростовской области РФ.

"Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на его территории", - сообщили в Генштабе.

Зеленский подтвердил поражение экспортного терминала и нефтяных объектов в рф - от 250 до 1300 км от границы

Также поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Зализного Порта Херсонской области.

"Ретранслятор обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником для ударов по территории Украины", - говорится в сообщении ГШ.

Кроме того, украинские воины поразили автомобильный мост через Геническую протоку в Херсонской области, который противник использует для военной логистики на ВОТ юга Украины.

Также нанесено поражение ремонтному подразделению оккупантов в Кадиевке, складу горюче-смазочных материалов в Симейкино Луганской области и складу материально-технических средств в Перевальном (АР Крым).

Контекст

Украинские военные ведут активную работу по перерезанию логистических артерий, соединяющих временно оккупированный Крым с российской группировкой на юге, активно применяя middle-strike БПЛА, например, FP-2 и "Бегемот". Только в течение июня было поражено как минимум пять мостов, включая железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

После серии поражений мостов украинские военные атаковали энергетическую инфраструктуру, а также танкеры российского теневого флота в Азовском море.