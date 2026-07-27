Зеленский подтвердил поражение экспортного терминала и нефтяных объектов в РФ - от 250 до 1300 км от границы
Киев • УНН
Украинские силы нанесли удар по экспортному терминалу в 250 км от фронта и нефтяным объектам в 1300 км от границы. Президент заявил о выполнении плана дальнобойных санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение экспортного терминала примерно в 250 километрах от линии фронта в Ростовской области, а также по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, что в 1300 километрах от границы, пишет УНН.
Этой ночью наши дальнобойные санкции сработали в Ростовской области. Поражен экспортный терминал примерно в 250 километрах от линии фронта. Также дипстрайки применялись по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, что в 1300 километрах от государственной границы Украины. Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности России финансировать войну
Он поблагодарил "наших воинов Сил обороны Украины за точную работу там, что еще совсем недавно было глубоким российским тылом". "Нашими ответами мы возвращаем войну в Россию, чтобы в конце концов у достойного мира был шанс", - подчеркнул Президент.
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